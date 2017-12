Schianto sulla Flaminia, l’ultimo sms alla mamma: “parto ora”. Francesco e Davide erano appena 20enni

Violento schianto nella notte a Santo Stefano e per un 21enne di Ancona, Francesco Tridenti ed il coetaneo Davide Vitale, foggiano, non c’è stato nulla da fare.

I due amici viaggiavano a bordo di una mini Cooper quando alle 21,50 circa, alle porte di Spoleto, lungo la Statale 3 Flaminia l’auto ha perso aderenza

e sbandando è andata a riversarsi su un fianco e ha invaso l’altra corsia, dove è stata centrata in pieno da una Fiat 500. Un impatto terrificante.

Per i due amici, giunti subito i vigili del fuoco, non c’è stato comunque nulla da fare.

I vigili del fuoco e il 118 hanno impiegato un’ora per liberarli dall’inestricabile ammasso di lamiere in cui sono rimasti intrappolati.

I due ragazzi sono morti durante il trasporto in ospedale.

L’autista della Fiat ha invece riportato lievissime contusioni, mentre il passeggero è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Una tragedia che ha spezzato due giovani vite, in zona per motivi di lavoro.

Voleva infatti diventare chef, Francesco Tridenti, e aprire un giorno un ristorante come i genitori, due noti ristoratori della riviera.

Francesco era infatti figlio di Giorgio Tridenti, proprietario della Locanda Rocco di Sirolo, storico hotel-ristorante accanto al teatro comunale.

La mamma Isabella, figlia di Vittorio Fabiani, indimenticato volto dell’imprenditoria sirolese, gestisce invece il resort NoveCamere, alle pendici del monte Conero.

Un’ora prima, a quanto si apprende, aveva scritto un sms alla mamma: “Sto partendo da Civitanova, ci sentiamo dopo”

Saranno tutti gli accertamenti del caso, coordinati dai carabinieri di Spoleto, a stabilire l’esatta dinamica della tragedia e a dare ulteriori risposte al dolore di due famiglie.