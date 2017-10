Francesco e Giulia, scomparsi a Roma da tre giorni: “Il telefono è spento”

Roma – Ansia a Roma per la scomparsa di due ragazzi: Francesco Palombi di 19 anni e Giulia Donà di 15 anni. Il 6 ottobre Francesco è uscito da casa da San Felice Circeo per andare a scuola alle 7.30 e non ha più dato notizie. Il cellulare risulta sempre spento. I due sarebbero stati visti insieme in zona Laurentina.

Questa la descrizione dei due ragazzi. Francesco indossava un paio di pantaloni grigi chiari ed una maglietta nera con degli smile disegnati di colore bianco e gli occhiali da vista. Giulia Donà risulta di altezza 1.68, occhi e carnagione scura, capelli biondo scuro. Indossava jeans blu chiari con una maglietta rosa ed una giacca nera di pizzo con cerniera dietro la schiena.

