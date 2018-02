Francesco Monte irrompe sui social: ecco la verità dietro l’addio all’Isola

Alla fine Francesco Monte ha abbandonato L’Isola dei famosi ed il motivo è abbastanza ovvio: la difesa dalle accuse di Eva Henger durante la scorsa settimana sull’uso di sostanze stupefacenti

La produzione aveva inizialmente deciso di non menzionare il fatto, ma la decisione del tronista è stata svelata da Dagospia

Il giornalista di Dagospia ha svelato infatti che Monte non sarà presente in studio questa sera, ma durante il programma verrà mostrato un confessionale nel quale il naufrago,

ormai ex, spiega le sue motivazioni e dice addio al reality.

Sembra che Francesco nel corso di questo confessionale sia apparso piuttosto nervoso e la scelta di non andare in studio potrebbe essere dovuta alla volontà di evitare uno scontro diretto con Eva Henger che invece sarà intervistata da Alessia Marcuzzi durante la diretta.

Lo stesso francesco poi, ha pubblicato sui social quanto segue

“Ho deciso di ritirarmi dal gioco perchè le ultime vicende dell’Isola dei famosi hanno fatto sì che questo per me non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna.

Resa ancora più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi e tranquillizzare le persone a cui voglio bene.

Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate e io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri.

Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune.

Ho 29 anni, sono creciuto in una famiglia perbene, so di essere una persona perbene, ho ricevuto dai miei genitori un’educazione e tanto rispetto per il prossimo,

attraverso cui ho maturato anche rispetto per me stesso e per queste ragioni chi si aspetta da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove sarà deluso.

Mi sono recentemente trovato al centro di una questione per me molto dolorosa e anche in quella circostanza il mio stato d’animo è rimasto dentro di me

(si riferisce presumibilmente all’addio a Cecilia Rodriguez, ndr)

Sono un uomo del sud, istruito ed educato, e tale voglio rimanere al di là del fatto che partecipo a trasmissioni tv.

Le trasmissioni ed i talk che di questa vicenda hanno preso l’aspetto scandalistico senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero infondate hanno tutto il mio disappunto e il mio biasimo.

Rispetto il lavoro degli altri, capisco che gli spazi vadano riempiti, so di essere uno a cui piace la telecamera (fatto che di per sé non trovo contrario all’etica),

ma non ho nessuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli di cinghiale e l’anima persa da tanto tempo”.