Francia, sparatoria all’aeroporto di Bastia, un morto. Aggressore in fuga

Un morto e due feriti

Questo è il bilancio finale di un grave episodio di violenza verificatosi poco fa in Francia

Tutto è accaduto in pochi minuti, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio in un parcheggio aeroportuale a Bastia, in Corsica.

L’episodio si è verificatp a Lucciana. Secondo le prime indiscrezioni il deceduto sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa mentre il secondo sarebbe ferito in modo serio.

La terza persona colpita, ferita in modo lieve.

I soggetti hanno tra i 30 e i 40 anni.

La polizia sta dando la caccia ad un automezzo scuro, appartenente presumibilmente all’aggressore

sconosciuta al momento la natura del movente

L’aeroporto è stato evacuato per sicurezza

I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nel nosocomio più vicino.

L’aggressore potrebbe aver aperto il fuoco dalla propria auto.

Seguiranno aggiornamenti