Franco Di Mare non torna a Unomattina, il post su Fb: «Con l’aiuto di qualcuno lassù…»

È passata più di una settimana da quando Franco Di Mare, il conduttore di Unomattina, è stato sostituito dal collega Marco Frittella a causa di problemi di salute. La sua assenza non è passata inosservata, tanto che i fan hanno costretto la redazione del programma a pubblicare un post per dare spiegazioni. Dalla Rai hanno fatto sapere che il giornalista è stato ricoverato per una lombalgia e costretto a una convalescenza a letto, ma anche rassicurato che sarebbe tornato presto in tv.

Un nuovo messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale del volto di Rai1 è arrivato a dare conferma di quanto detto in precedenza: «Amici miei credetemi, sono molto dispiaciuto di non mantenere la promessa fatta. Ma spesso tra il dire e il fare, come si dice… la schiena dà ancora qualche problemino. Spero che tra un paio di giorni, con l’aiuto della clinica, della chimica farmacologica e di Qualcuno lassù, sarò di nuovo al timone di Unomattina. Intanto i miei ringraziamenti infiniti a Marco Frittella per la sontuosa sostituzione». – LEGGI

Il Mattino