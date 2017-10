Il fratello del ladro ucciso durante la rapina: “Ora vogliamo giustizia”

Ludovico Bardi: “Ha sbagliato, ma aveva perso il lavoro e ha famiglia”

Latina – «Se mio fratello è colpevole, l’uomo che gli ha sparato è più colpevole di lui».

Ludovico Bardi è il fratello minore di Domenico, il 40enne ucciso dopo aver svaligiato un appartamento nella prima periferia di Latina. Faccia da bravo ragazzo, fa il cameriere non lontano dal rione Traiano, tumultuosa periferia di Napoli. È il quartiere da cui è partito Domenico, insieme a due complici, per la spedizione mirata a razziare l’appartamento alla periferia di Latina che probabilmente sapeva essere vuoto. Di certo non hanno colpito a casaccio, conoscevano le abitudini della casa.

I ladri hanno anche spruzzato una schiuma per attutire la sirena dell’antifurto che avrebbe attirato troppa attenzione anche in quella assonnata stradina residenziale. Ma qualcosa non ha funzionato: non hanno calcolato bene i tempi e Francesco Palumbo, avvisato da tre messaggini automatici inviati dall’antifurto al suo cellulare, li ha sorpresi mentre fuggivano. Parrebbe un lavoro da professionisti, anche se il morto non aveva precedenti significativi.

Ludovico Bardi, nonostante tutto difende il suo «Mimmo» senza se e senza ma e, soprattutto, condanna chi gli ha sparato. Ai cronisti che gli chiedono che tipo fosse il fratello, risponde che «era una persona buonissima, generosa, uno che aiutava gli altri». Se gli fai notare che tuttavia stava commettendo un reato, che era entrato in casa d’altri per rubare, concede il minimo: «Mio fratello ha sbagliato, certo – dice al Giornale – Questo lo vedrebbe anche un cieco, però…».