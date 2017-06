Brutto incidente stradale per Gaetano Auteri, il tecnico siracusano fortunatamente illeso

Spaventoso incidente stradale ieri, intorno all’ora di pranzo, per l’allenatore siracusano Gaetano Auteri. Stava lasciando Altamura per far ritorno a Matera quando la sua mercedes bianca si è scontrata con un furgone che sopraggiungeva.

Auteri è stato accompagnato per controlli all’ospedale Della Murgia, insieme ai due a bordo dell’altro mezzo. Per tutti soltanto qualche graffio e tanta paura. Impressionante l’immagine dell’auto di Gaetano Auteri accartocciata dopo l’impatto.