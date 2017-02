Al volante dell’auto sotto l’effetto di alcol e cocaina, ha prima danneggiato alcune recinzioni di poderi e poi, alla vista dei carabinieri, è scappato con la macchina tra le campagne per poi proseguire a piedi la fuga attraversando l’autostrada. E’ accaduto ieri in zona Giardini di Corcolle, all’estrema periferia di Roma. Sul posto i carabinieri di Tivoli intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto un’auto che sbandava e andava contro le recinzioni dei poderi. All’arrivo dei militari il conducente ha deviato per le campagne. Ne è nato un rocambolesco inseguimento tra i filari delle vigne durante il quale l’automobilista, dopo aver messo ‘fuori uso’ la macchina, ha proseguito a piedi attraversando la bretella autostradale. L’uomo, un 34enne italiano e incensurato, è stato poi bloccato e arrestato dai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, è risultato positivo all’assunzione di alcol e cocaina.

Roma, 5 febbraio 2017