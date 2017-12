In fuga precipita dal balcone: grave in ospedale un ladro

Incidente sul lavoro per un giovane ladro che ha tentato di introdursi in un appartamento di via Nazario Sauro a Taggia per compiere un furto, ma giunto all’altezza del terzo piano è scivolato andando a schiantarsi al suolo

L’uomo avrebbe già tentato in precedenza il colpo, due tentativi pregressi di forzare le finestre sarebbero andati a vuoto.

È successo a notte fonda, intorno alle tre, tra sabato e domenica.

Secondo quanto racconta il Giornale, nel primo caso il giovane sarebbe riuscito ad entrare in un alloggio, messo subito in fuga dall’inquilino “L’ho quasi bloccato, ma è riuscito a scappare”, ha detto poi ai carabinieri.

Il ladro, non contento, prova il colpo in un secondo appartamento fallendo nuovamente e svegliando il vicinato.

Probabilmente preso dalla paura, sarebbe stato costretto a spostarsi dalla facciata con l’impalcatura di appoggio e non riuscendo a tornare indietro, per mettersi in salvo si sarebbe aggrappato a una grondaia. Poi la caduta

E ora è ricoverato in condizioni gravissime.

Gli accertamenti comunque accertamenti confermerebbero la versione del tentato furto, ma il ragazzo non è cosciente e quindi non può parlare.

Nel cortile del palazzo ci sarebbero ancora tracce di sangue, indice delle gravi ferite che ha riportato alla testa e al volto. Sono in corso le indagini.