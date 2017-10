Chi fuma in auto può perdere fino a 2.260 euro. Ecco perché

Chi continua a fumare in auto nonostante l’eliminazione, ormai generalizzata, dei posacenere e degli accendini a incandescenza tra le dotazioni di serie, crea inconsapevolmente un danno al proprio portafogli che, secondo il magazine Carbuyer che ha realizzato un indagine su questo tema, può arrivare a 2.000 sterline, cioè 2.260 euro.

Questa cifra rappresenta infatti, secondo gli esperti interpellati dalla rivista, il deprezzamento aggiuntivo che caratterizza la valutazione come usato delle auto dei forti fumatori, coloro cioè che non rinunciano alla sigaretta anche quando sono al volante – o più raramente – sui sedili dei passeggeri e finiscono per danneggiare l’abitacolo e i diversi rivestimenti (tappeti, sedili, pannelli porta, cielo), non solo con la cenere ma anche con il tipico cattivo odore dell’ambiente dove si fuma.