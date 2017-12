Dopo i Carabinieri, la Polizia: attentato con bomba molotov contro il commissariato

“Abbiamo sentito un boato, poi abbiamo visto la fiammata in lontananza. Ma abbiamo pensato che quel furgone avesse avuto un contro circuito”

è questa una delle prime testimonianze dopo l’ennesimo attacco, e vorremmo dire anche “attentato”, ai danni delle forze dell’ordine romane.

Dopo l’ordigno alla caserma dei Carabinieri centrale quartiere San Giovanni, tocca dunque alla Polizia.

E’ accaduto tutto in pochi attimi, attorno alle 21.30 di ieri sera al commissariato di via Ruffini nel quartiere Prati è stata lanciata una molotov,

la nota bottiglia incendiaria, contro un furgone con i colori d’istituto della Polizia di Stato

Nell’incendio è stata sfiorata anche qualche auto privata di agenti.

Attorno alle 21.30 dunque, qualcuno – il Messaggero parla di un giovane a bordo di uno scooter scuro

avrebbe lanciato la molotov contro un furgone parcheggiato a pochi metri dall’entrata degli uffici del commissariato

Il mezzo incendiato è un vecchio Ducato utilizzato per i servizi in ordine pubblico per il personale di commissariati e territoriali.

Si indaga per il momento in diverse direzioni: da qualche vendetta personale al tifo violento fino agli ambienti antagonisti di diversa matrice politica.