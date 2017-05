Un incidente particolarmente drammatico si è verificato intorno alle 12 sulla ss13, nel territorio del comune di Malborghetto, in provincia di Udine. Secondo quanto ricostruito finora, un furgone ha sbandato e si è ribaltato per colpa del sorpasso azzardato di un’altra autovettura. In ogni caso, il ribaltamento del mezzo, che trasportava surgelati, è avvenuto in maniera del tutto autonoma e non sono stati interessati altri veicoli. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Santa Caterina e il mezzo pesante è finito riverso su un fianco.

Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo, che per fortuna è rimasto praticamente illeso, mentre tanti sono stati i disaggi al traffico, che procede a senso unico alternato. Sul posto i militari dell’Arma dei Carabinieri di Moggio Udinese, oltre a quelli della compagnia di Tarvisio, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e a mettere in sicurezza la galleria in modo da consentire ai mezzi dell’Anas di rimuovere il veicolo incidentato dalla carreggiata.

DIRETTANEWS