Furgone prende fuoco e si abbatte sulla folla: 18 feriti

Tragedia a Shanghai, in Cina, quando un minivan ha fatto irruzione su un marciapiede vicino al People’s Park,

travolgendo 18 persone, subito soccorse e trasportate in ospedale.

Xinmin Evening News, uno dei maggiori quotidiani, ha riferito che il mezzo ha investito i pedoni in attesa di attraversare la strada prima di finire la sua corsa contro un albero

La polizia ha chiuso l’area, mentre sul posto.

E’ successo tutto in un orario giorno in cui molte persone erano in camino verso il lavoro, secondo un comunicato della municipalità.

In base alle prime notizie, l’autista del mezzo, un 40enne del luogo 40enne fumava al volante, mentre trasportava “senza autorizzazione” delle “sostanze pericolose”

le quali hanno preso fuoco, portando a una perdita di controllo del furgone.

Sono rimasti feriti 17 passanti e l’autista stesso.

“L’incidente è avvenuto vicino al simbolico Parco del Popolo, nella sezione ovest della via di Nanchino,

un’arteria molto frequentata dove si trovano hotel prestigiosi, centri commerciali e uffici.

Nel 2013 un’auto si è scagliata sulla folla a Pechino, per poi prendere fuoco, uccidendo due turisti.

Allora le autorità parlarono di attentato e lo imputarono a separatisti musulmani uiguri del Xinjiang.”