Furti in casa, i carabinieri: “Attenti ai nomadi, ecco il codice segreto dei ladri”

I consigli dei militari su come prevenire i furti in casa nei momenti di assenza: “LI segnali usati dai ladri consentono di capire se vale la pena provare un colpo o meno”. Vediamo tutto nei dettagli

“Mai abbassare la guardia, nè lasciare soli i nostri cari. In particolar modo bimbi e anziani

che anche e soprattutto se non abitano con noi, sono a rischio. Teniamoli sorvegliati, facciamo sentire la nostra vicinanza

Secondo qwuanto riportato da Palermo Today, i carabinieri avrebbero diffuso un vademecum nel tentativo di informare i cittadini rispetto i furti in casa. Nel mirino le abitazioni degli anziani.

I CONSIGLI DELLE FORZE DELL’ORDINE

1 – “Ricordati che luce e rumore tengono lontano i malviventi: se sei solo tieni accesa la luce in due o più stanze per simulare la presenza di più persone o anche la radio, in modo da mostrare all’esterno che la casa è abitata.

2 – Vicini di casa: scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di prima necessità. Se perdi la chiave di casa o subisci uno scippo o un borseggio, cambia la serratura. Assicurati, uscendo e rientrando, che la porta di casa ed il portone del palazzo restino ben chiusi.

3 – No al portachiavi con targhette dove risulta indicato il vostro nome e indirizzo perché in caso di smarrimento rischierebbero di far individuare immediatamente l’appartamento. Non far sapere, fuori dall’ambiente familiare, se in casa ci sono oggetti di valore o casseforti né dove si trova la centralina dell’allarme e se sei in ferie.

4 – Se tornate a casa e trovate la serratura è manomessa o la porta è socchiusa non entrate in casa, chiamate immediatamente il 112

– Se appena entrate vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove e telefonate subito ai carabinieri. Quando rientrate a casa potreste trovare vicino alla porta di casa i segni dei nomadi”.

5 – Rendi sicure porte e finestre. Ideale è una porta blindata con serratura di sicurezza, antifurto e spioncino. Sì a videocitofoni e/o telecamere. Non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha bussato. Se puoi installa in casa un sistema di antifurto elettronico o vetri antisfondamento

– In alternativa è sempre valido il ricorso alle grate, purché siano robuste e lo spazio tra le sbarre non superi i 12 centimetri.

6 – Installate i dispositivi antifurto e collegateli con il 112. Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati. Se l’interruttore della luce è all’esterno, proteggilo con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa staccare la corrente. E’ meglio non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore. Eventualmente custodirli nella cassaforte”.

7 – “Ricorda che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non è presente nessuno. Quindi non lasciate biglietti attaccati alla porta.

8 – Non fate sapere a chiunque che vivete soli .

9 – Chiudi sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti.

10 – Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi e vacanze.

11 – Evitate di pubblicare su social network (Facebook o altri) i vostri programmi di viaggio poiché queste informazioni possono arrivare indirettamente a persone poco raccomandabili. Evita l’accumularsi di posta nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di ritirarla.

12 – Evita l’accumularsi di posta nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di ritirarla. Considerate che i primi posti esaminati dai ladri in caso di furto sono gli armadi, cassetti, vestiti, vasi, quadri, letti e tappeti. Opere d’arte-altri oggetti di valore.

13 – Se avete oggetti di valore, fotografateli, al fine di agevolare alle forze dell’ordine il ritrovamento