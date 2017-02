Secondo quanto affermato dai carabinieri, al momento sono stati arrestati quattro dei destinatari delle misure, di età compresa tra i 19 e i 32 anni, romeni, mentre un quinto resta ricercato. Uno degli arrestati, e non tre come spiegato in un primo tempo, era già detenuto in carcere. Ulteriori dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa alle 11,15 presso il comando provinciale dei carabinieri in borgo Ognissanti a Firenze

Roma, 4 febbraio 2017