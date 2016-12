Nel corso dei servizi di prevenzione disposti nel capoluogo dal Questore di Potenza Giuseppe Gualtieri ed intensificati con l’approssimarsi delle festività natalizie e del “ConcertoRAI” di fine anno, una persona è stata denunciata dalla Polizia di Stato per possesso ingiustificato di arnesi e grimaldelli. Personale della Squadra Mobile, infatti, collaborato dagli Agenti delle Volanti, durante uno dei predetti servizi di controllo del territorio attuati nella zona di “Macchia Giocoli”, teatro negli ultimi giorni di diversi furti in appartamento e delitti predatori, ha fermato un’autovettura BMW, con targa tedesca, con a bordo due cittadini stranieri, uno di origine georgiana e l’altro della Repubblica ceca.

Sul mezzo il personale operante ha rinvenuto arnesi e grimaldelli atti allo scasso nonché calzini in cotone solitamente utilizzati come guanti per evitare di lasciare impronte sui luoghi “visitati”. L’esatta identificazione dei fermati, avvenuta presso gli uffici della Questura con l’ausilio anche di personale del dipendente Gabinetto di Polizia Scientifica, si è conclusa appunto con la denuncia di uno dei due uomini nei cui confronti è stato anche emesso il provvedimento di allontanamento con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nella città di Potenza.

Roma, 25 dicembre 2016