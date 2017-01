I carabinieri hanno recuperato nelle campagne di Faggiano (Ta) un armadio blindato, contenente un fucile sovrapposto calibro 12 ed una doppietta dello stesso calibro, che era stato rubato lo scorso dicembre da un’abitazione di San Giorgio Jonico (Ta). I militari hanno anche recuperato anche edue blocchetti di assegni, sottratti dai ladri insieme a due chiavette informatiche per l’home banking. Indagini sono in corso per risalire all’identita’ dei ladri

Roma, 15 gennaio 2017