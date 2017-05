GABBIANO SBRANA UN TOPO: ACCADE A ROMA, NEL CENTRALISSIMO RIONE MONTI

L’emergenza rifiuti, la crisi del verde portano gabbiani e topi a combattere per la conquista della città. Intanto, la programmazione continuativa per la derattizzazione della città ancora non c’è. «È stata una scena tremenda, c’erano anche molti turisti». Cronaca dell’ultima pagina di Zoo-Capitale: il gabbiano sbrana il topo a Monti…

