Gabriel non ce l’ha fatta: il padre si era tatuato la sua cicatrice

Alla fine non ce l’ha fatta il piccolo di 9 anni, da tempo malato di cancro, che aveva fatto commuovere il web

Il piccolo, di nome Gabriel, è morto a Lawrence in Kansas nelle scorse ore.

Il suo caso divenne noto grazie alla viralità del web, perchè il padre decise di tatuarsi una cicatrice uguale alla sua

Il giovane papà infatti, Josh J-Mash Marshall aveva deciso di tatuarsi la stessa cicatrice dell’operazione al cervello che aveva il figlio, da tempo malato di cancro.

Il 2 febbraio il bimbo ha avuto una crisi ed è morto.

Il triste annuncio è stato dato su Facebook dallo stesso papà del piccolo.

Gabe, come veniva chiamato in famiglia, non ce l’ha fatta.

Suo padreo aveva raccontato la battaglia del piccolo contro il cancro, che adesso è terminata, nel peggiore dei modi.

Nelle ultime ore le condizioni di Gabriel avevano subito un brusco peggioramento, con il bimbo che soffriva forti dolori, nonostante l’impegno dei medici che lo avevano in cura nell’ospedale di Lawrence.

Gli ultimi post su Facebook di Josh J-Mash Marshall sono strazianti: “Ho il cuore spezzato”. Adesso il piccolo Gabriel ha aperto le sue ali.