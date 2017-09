Gabriele, Top Gun col massimo dei voti tradito da malore o guasto tecnico

Cesena – Una passione divorante per il volo lo aveva portato già a 18 anni ad entrare in Aeronautica. Gabriele Orlandi, 36 anni, cesenate d’origine (la famiglia risiede nella zona di Case Finali) e residente a Gambettola, aveva prestato servizio come allievo ufficiale di complemento alla base di Cervia ma già nel 2001, dopo aver superato brillantemente il concorso, era entrato in Accademia.

Il suo sogno era pilotare i caccia e c’era riuscito alla grande, accumulando tra l’altro una notevole esperienza professionale. «Era entusiasta ed espertissimo – racconta un collega –. Era in servizio al reparto di sperimentazione di Pratica di Mare, ma aveva anche una grande esperienza operativa, avendo volato proprio con l’Eurofighter nel 36° Stormo di Gioa del Colle».

Con lo stesso velivolo il capitano Orlandi