I gamberoni al forno sono un piatto facile e veloce da preparare, ottimi sia come antipasto che come secondo piatto, scopriamo la ricetta e le sue varianti anche in padella.

I gamberoni al forno sono un piatto facile e veloce da preparare e poco calorico, ottimi sia come antipasto che come secondo piatto. Scopriamo insieme la ricetta e i tempi di cottura dei gamberoni al forno e le sue varianti.

Come cucinare i gamberoni al forno

Per cucinare i gamberoni al forno, prendete otto gamberoni, metteteli in una teglia, mettete il sale a seconda del vostro gusto, un po’ di pepe nero o bianco. Coprite un po’ di olio di oliva e versatevi sopra mezzo bicchiere di vino bianco. A seconda dei gusti, si può aggiungere anche qualche pezzo d’aglio da togliere a fine cottura e del prezzemolo tritato.

Mettete nella parte bassa del forno preriscaldato a 220°. Girate dopo 15 minuti, lasciateli altri 5 in forno e i gamberoni sono pronti per essere serviti. Se si desidera si può aggiungere un filo di olio d’oliva a crudo o qualche foglia di prezzemolo fresco.

Consigli

Prestate attenzione a non far seccare troppo i gamberoni, altrimenti perderebbero sapore.

È meglio non conservare i gamberoni al forno, ma se si hanno ospiti a cena e manca la possibilità di cuocerli al momento, si possono preparare il pomeriggio e poi scaldarli pochi minuti in forno prima di servire.

Al posto dei gamberoni potete utilizzare anche gli scampi o le code dei gamberoni, ma vi consigliamo di lasciare le teste così che trattengano meglio i liquidi e danno più sapore al piatto. Si possono usare anche gamberoni congelati, ma ovviamente, è sempre da preferire il prodotto fresco. Lo stesso discorso vale per i gamberoni precotti.

Le varianti dei gamberoni al forno

Gamberoni al forno al microonde

Per la preparazione dei gamberoni al microonde, bisogna mettere i crostacei in una pirofila adatta a questo tipo di forno e prepararli secondo la nostra ricetta. Coprite la pirofila con pellicola per alimenti adatta al microonde e mettete a cuocere per tre minuti alla massima potenza. Scoprite, lasciate riposare un paio di minuti e servite. Se lo si desidera e il microonde è dotato di grill, si possono ripassare per non più di un minuto per farli dorare.

Gamberoni al forno con pancetta

Per la preparazione dei gamberoni al forno con pancetta, togliete la buccia e l’intestino ai crostacei, avendo cura di lasciare la coda e, se si vuole, la testa, altrimenti si possono anche utilizzare solo le code di gamberone. Avvolgete ogni gamberone in una fetta di pancetta e mettete in una teglia foderata con carta da forno. Aggiungete un po’ di rosmarino fresco, a foglie intere o tritato, qualche pezzetto di aglio da togliere a fine cottura, una spolverata di pepe e un filo di olio. In genere la pancetta è abbastanza salata da non richiedere l’aggiunta di altro sale, ma ognuno può scegliere a seconda del proprio gusto personale. Mettete in forno a 200 ° per circa dieci minuti. Togliete dal forno e servite i gamberoni al forno con pancetta.