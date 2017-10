Gemelline di 9 mesi coperte di piaghe, feci e altri orrori: i genitori condannati a 130 anni di carcere

Condannati a 130 anni di carcere per le terribili violenze a cui hanno sottoposto le loro gemelline di soli 9 mesi. Aislyn Miller, 24 anni, e Kevin Fowler, 25 anni, di Owasso, Oklahoma, sono stati condannati dopo che lo scorso anno i medici li hanno denunciati a causa delle condizioni in cui avevano ridotto le loro figlie.

Le bimbe a seguito di un malore sono state portate in ospedale dove i medici le hanno trovate in condizioni al limite della sopravvivenza: le piccole erano sporche, denutrite, piene di eruzioni cutane, con piaghe infette e vermi nei loro genitali. I dottori hanno allertato la polizia che ha fatto dei sopralluoghi in casa trovandola piena di feci e sporcizia. In pessime condizioni sono stati trovati anche gli altri due figli più grandi della coppia di due e tre anni, sebbene non avessero gli stessi problemi di salute delle loro sorelline.