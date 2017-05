Genitori hanno abbandonato questo bambino malato in ospedale condannandolo a morire in orfanotrofio, ma questa coppia ha deciso che merita di essere amato

Dima Kalekin, un bambino ucraino, non ricorda i suoi veri genitori. Il giorno in cui è nato gli hanno diagnosticato l’idrocefalo, una malattia che consiste in un eccesso di liquido cerebrospinale nel cervello. Quando i suoi genitori hanno appreso la triste notizia hanno abbandonato il neonato in ospedale.

Il bambino fu mandato in un orfanotrofio per bambini disabili a Kramatorsk, nella regione orientale dell’Ucraina. Quando Dima aveva quattro anni non era in grado di camminare e neanche di usare il cucchiaio. Ma molti erano sorpresi che il piccolo stesse vivendo così a lungo e aveva imparato anche alcune parole e delle frasi brevi.

Dima non sapeva che il destino aveva in serbo un’altra dura prova per lui e per gli altri ospiti dell’orfanotrofio. A est dell’Ucraina scoppiò un conflitto militare. Persero la vita molti innocenti e migliaia di persone abbandonarono la zona del conflitto. Anche gli orfani disabili dovevano essere evacuati, ma il Governo non riusciva a trovare un posto in cui sistemarli nelle altre città. Per più di una settimana i bambini gravemente malati, che avevano bisogno di costanti cure, furono sballottati da un posto all’altro. Alla fine furono trasferiti nella città di Kharkov in Ucraina.

Il personale medico diretto dalla dott. Elizabeth Glinka non riusciva a trattenere le lacrime. Dima era quasi morto. I medici intuirono come sarebbe stata squallida la vita di questo bambino non adottabile. Il ragazzino era condannato a passare tutta la vita nel piccolo orfanotrofio, senza possibilità di entrare a far parte della società.

Ma ciò che accadde un paio di settimane dopo fu un vero miracolo. L’orfanotrofio fu contattato da Ernest e Ruth Chavez del Vermont, USA. La coppia era profondamente commossa per la terribile notizia della lontana Ucraina e aveva deciso di adottare un orfano di una regione in guerra. Quando i due videro una foto di Dima, capirono che sarebbe stato loro figlio.

Presto, i nuovi genitori volarono dall’altra parte del mondo per incontrare Dima.

Nella loro grande casa, Ernest e Ruth avevano già sette figli adottati di nazioni differenti. Dima diventò il loro ottavo figlio. Gli esperti genitori adottivi prepararono velocemente i documenti a dopo due mesi dal loro primo incontro, Dima ebbe una nuova famiglia e perfino un nuovo nome — Zebdai Chavez.

Sulla loro pagina di Facebook, Ernest e Ruth parlano della vita del loro figlio minore in America. Circondato da persone affettuose e premurose, ricoperto di tenerezze e attenzioni, il piccolo Zeb è letteralmente rinato. Mangia tranquillamente con il cucchiaio, parla, comprende due lingue e sta muovendo perfino i primi passi.

I medici ritengono che in futuro sarà in grado di sviluppare le abilità essenziali.

Zeb-Dima è stato sottoposto a molte cure mediche nel corso della sua vita, ma guardando il suo sorriso, chi può dubitare che questo bambino possa combattere fino alla fine?

perfetto