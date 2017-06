I genitori anti-vaccini nelle piazze italiane: “Libertà e non obbligo”

«I vaccini sono innocui» e la faccia di Pinocchio: tante le magliette così stampate in piazza San Lorenzo, a Firenze, nella giornata che, ieri, ha visto scendere in campo in tutta Italia le manifestazioni dei «no-vax».

Quelli che non vogliono essere chiamati così, quelli che rifiutano le semplificazioni, ma che tuonano sempre più forte contro l’obbligo