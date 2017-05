I genitori lasciano neonata per un minuto. Quando ritornano, si rendono conto di essere stati sostituiti da una tenera squadra

I genitori di solito si preoccupano di come i loro animali potrebbero reagire all’arrivo di un neonato. Gli animali, in realtà possono mettersi sulla difensiva. Ma spesso gli amici a quattro zampe si innamorano dei nuovi componenti della famiglia.

È ciò che è successo alla piccola Elsarose di sei settimane. Il labrador di 8 mesi, Nelda, e Pebbles, il gattino, hanno accettato la piccola dal primo momento. Altrimenti, i tre non sarebbero in questo video.

I genitori di Elsarose si assentarono soltanto per alcuni minuti, ed ecco che cosa videro quando ritornarono nella stanza. La squadra di animali aveva sostituito i genitori in men che non si dica! Il cane era sdraiato accanto alla bambina e il gatto era seduto in cima a Nelda come se avesse deciso di assumere il controllo della situazione nella stanza.

