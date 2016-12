Allo shock della morte di George Michael, scomparso improvvisamente a 53 anni proprio il giorno di Natale, seguono ora gli inevitabili dibattiti sulla sua eredità. Si stima che il patrimonio della popstar britannica ammonti alla bellezza di 100 milioni di sterline, il corrispettivo di quasi 120 milioni di euro. Michael non ha però lasciato figli e dalle pagine del Daily Mail spunta una curiosa rivelazione su una possibile destinazione dell’ingente somma: una parte ingente potrebbe andare ai numerosi figliocci di Michael, i figli di amici e colleghi di cui il cantante è stato padrino di battesimo.

Michael era padrino di Roman e Harley Luna Kemp

Tra i possibili eredi potrebbero così esserci Roman e Harley Luna Kemp, figli di Shirlie Holliman, corista degli Wham!, e del bassista degli Spandau Ballet Martin Kemp. L’amicizia con la sua ex compagna di band e con Kemp è rimasta immutata negli anni, soprattutto perché fu proprio Michael a giocare il ruolo del “galeotto”, facendoli innamorare. Ironia della sorte, il cantante avrebbe dovuto trascorrere il giorno di Santo Stefano con loro. Roman Kemp ha voluto ricordare così lo “zio” George, in un commovente tweet poco dopo l’annuncio della sua morte:

L’uomo che ha girato il mondo con la mia mamma; il suo migliore amico. L’uomo che ha presentato i miei genitori; che ha costretto la mia mamma a chiamare mio padre. L’uomo che ha portato me e Harley in giro per il mondo, solo per vederci sorridere. L’uomo che noi tutti amiamo. Ti vogliamo bene Yog.

Tra i possibili eredi anche Bluebell, figlia di Geri Halliwell

Michael, di cui non sono ancora chiare le ragioni della morte (gli ultimi aggiornamenti parlano di arresto cardiaco per ipotetica overdose di eroina) potrebbe aver lasciato parte del suo patrimonio a Bluebell, la figlia dell’ex Spice Girls Geri Halliwell nata nel 2006 dalla relazione con Sacha Gervasi. Bluebell venne infatti tenuta a battesimo da Kenny Goss, all’epoca compagno di Michael.