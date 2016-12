Se ne sono andati tutti e due quest’anno, in un 2016 che non ha risparmiato le star della musica. David Bowie e ora George Michael, entrambi protagonisti di un memorabile tributo a Freddie Mercury nel 1992. Il video che state vedendo, condiviso sui social network nelle ore che hanno seguito la morte dell’ex Wham!, è estratto dal backstage di quell’evento. George Michael prova Somebody To Love e nella stessa stanza ascolta la performance Bowie, che canticchia a sua volta il pezzo. Il Duca Bianco si esibirà nello stesso concerto sulle note di Under Pressure



Fonte: La Repubblica

27/12/2016