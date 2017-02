Un giallo, piccolo, se vogliamo, rispetto alla grande tragedia che si è consumata. Al quale giallo, però, gli investigatori non sanno proprio dare una risposta. Nell’hotel Rigopiano sono stati trovati degli smartphone che non apparterrebbero a nessuna delle vittime e nemmeno ad alcuno dei superstiti della valanga dello scorso 18 gennaio. I telefoni sono stati rinvenuti in alcune delle stanze dell’albergo che sia sta demolendo grazie al cessare delle nevicate e alle temperature elevate che hanno sciolto la neve.

Roma, 16 febbraio 2017

fonte liberoquotidiano