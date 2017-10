Giallo sulla morte di Tom Petty. Per Tmz “staccate le macchine”

Tmz e Cbs avevano affermato che il cantante e chitarrista era morto in un ospedale di Los Angeles. Poi il sito di gossip ha precisato che Petty è «aggrappato alla vita», pur se sono state staccate le macchine e non ci si aspetta che l’artista sopravviva alla fine della giornata, vista l’assenza di attività cerebrale. Giallo sulla presunta morte della leggenda del rock Rom Petty.

Cbs aveva dato la notizia del decesso citando il Dipartimento di polizia di Los Angeles, che in seguito non ha però confermato, spiegando di non aver avuto alcun ruolo investigativo nel caso poichè Malibù, dove si trova la residenza di Petty, non è un’area di sua competenza.

Il frontman degli Heartbreakers, considerato uno dei maggiori rocker americani, è stato trovato domenica sera privo di conoscenza nella sua casa di Malibu ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva.