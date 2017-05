Luca Iaccarino, 26 anni, di Vico Equense (Napoli), è morto sul colpo in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella galleria di Privati. Il giovane era un grandissimo appassionato di moto come dimostrano le numerose foto presenti sul suo profilo Facebook, ma l’incidente è invece avvenuto mentre guidava la sua Smart. Tornava a casa insieme ad un amico dopo essere stato al bar. Da lì, pochi minuti prima della tragedia, l’ultimo post su Facebook: «Nun ce recit nient!!!» aveva scritto mentre si trovava in compagnia dell’amico Giuseppe Carotenuto. Poi è salito in auto per tornare a casa, ma non vi è mai più arrivato.

Intorno all’una di notte Luca a bordo della sua Smart ha imboccato il tunnel in direzione Sorrento quando per motivi ancora da accertare si è scontrato con un camion di grandi dimensioni che proveniva dalla direzione opposta. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono al lavoro gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Castellammare di Stabia. Quando i soccorsi sono giunti sul posto per il 26enne non c’era più nulla da fare. Praticamente illeso invece l’amico che sedeva al suo fianco.

Luca, residente nella tranquilla frazione di San Salvatore, viene ricordato da tutti come un ragazzo allegro, dinamico, solare. Gli amici, sconvolti dal dolore, stanno inondando la sua pagina Facebook di disperati messaggi di cordoglio e incredulità. “Il destino bastardo ha la sua puntualità!!! Anche se ancora non ci credo ciao Luca” è questo il messaggio di un suo amico che come gli altri ancora non riesce a rendersi conto dell’accaduto.