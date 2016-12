La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino senegalese per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato.

Perdurano i controlli della Polizia nella zona dei Giardini Speyer di Ravenna. Lunedì sera, nell’ambito di un servizio coordinato dalla Questura, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, ha proceduto all’identificazione degli avventori della sala slot di un bar ubicato nelle vicinanze dei predetti giardini. Uno di questi, un cittadino senegalese di 39 anni, con svariati precedenti penali, non è risultato in regola con le norme sul soggiorno. Dagli accertamenti effettuati presso la banca dati interforze è emerso che a gennaio 2014 la Questura di Ravenna aveva notificato al senegalese il rigetto dell’istanza presentata per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Pertanto, il clandestino è stato denunciato all’A.G. per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato

Roma, 31 dicembre 2016