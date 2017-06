Gigi Buffon, Spy: “Problemi di liquidità. Alena Seredova in ansia per i suoi figli”

Ecco, dire che Gigi Buffon versi in uno stato di indigenza forse è esagerato da sostenere visto che parliamo di un campione che guadagna 4 milioni netti l’anno. Tuttavia il nuovo giornale di Alfonso Signorini, il promettente Spy, al prezzo lancio di 50 centesimi, fa i conti in tasca al portiere della Juventus arrivando addirittura a ipotizzare che l’ex moglie Alena Seredova “teme per la serenità economica dei suoi figli”.

Buffon, ricorda Spy, aveva fatto alcuni investimenti sbagliati come quello nella società tessile Zucchi che è quotata in Borsa, ma l’operazione non ha dato i frutti sperati. Il campione, oggi legato a Ilaria D’Amico, ci avrebbe rimesso la bellezza di 20 milioni di euro. Anche l’albergo di famiglia Stella della Versilia, a Marina di Massa, avrebbe un andamento altalenante. Non contento, ha comprato la squadra di calcio Carrarese, altro disastro.

