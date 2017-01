Paura per uno dei miti del cinema italiano. Gina Lollobrigida, che compirà quest’anno 90 anni, è stata ricoverata per una sospetta polmonite al Campus bio medico di Roma. Alla clinica, l’ex attrice è arrivata con febbere alta e molto debilitata e viene tenuta sotto stretta osservazione. Nonostante le pessime condizioni, la Lollo non avrebbe perso la consueta disinvoltura, commentando secondo chi era con lei quanto le è capitato con un molto romanesco “Mannaggia, questa proprio nun ce voleva!”.

