E’ morta a pochi giorni dal suo 18° compleanno Giorgia Longo, figlia della sanremese Fabienne Guerrato e di Roberto Longo, poliziotto in servizio alla Polfer di Genova

Un torneo di pallavolo per ricordare la giovane promessa Giorgia Longo, mancata pochi giorni fa, a 17 anni, in seguito a un incidente stradale in via Adamoli: è la decisione della Normac Avb, la squadra in cui giocava la ragazza.

La comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina: «Sabato 16 settembre (domani, ndr), al Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” di Genova Prato, era in programma un incontro amichevole tra alcune formazioni liguri e piemontesi in preparazione ai campionati di pallavolo che inizieranno tra qualche settimana. La Normac Avb, a seguito della tragica e prematura scomparsa di Giorgia Longo, giocatrice della società, con il pieno accordo della famiglia ha deciso di trasformare questo evento nel primo Torneo Giorgia Longo per ricordare la figura di questa promessa del volley ligure».

Le squadre in campo per il torneo

Al torneo parteciperanno i team del Volley Autorev Spezia, Serteco Volley School Genova, Fenera Chieri e Normac Avb Genova.

Si inizierà alle 15 con le semifinali a cui seguiranno le finali.

Verrà premiata con il trofeo “Giorgia Longo” la squadra vincitrice, mentre le altre formazioni riceveranno una coppa di partecipazione.