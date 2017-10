Due giorni di permesso per curare il cane, “è la mia famiglia”

A una impiegata della Sapienza di Roma, col sostegno della Lav

Una dipendente dell’università La Sapienza di Roma ha ottenuto due giorni di permesso retribuito per assistere il proprio cane che doveva subire un intervento chirurgico. La dipendente, con l’aiuto della Lega anti vivisezione (Lav), è riuscita a dimostrare che la cura dell’animale era un grave motivo personale e giustificava quindi il permesso.

Il cane doveva essere operato per una paralisi alla laringe, e la padrona, una impiegata amministrativa single, non poteva delegare a nessuno l’assistenza. Così ha chiesto due giorni di permesso all’Università per gravi motivi personali e famigliari.

L’ufficio del personale le ha chiesto di motivare meglio la richiesta, visto che non c’erano precedenti per l’assistenza di animali domestici.