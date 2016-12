Nato a Milano il 22 dicembre 1966, oggi Alex Baroni avrebbe compiuto 50 anni. È morto in un incidente in moto a Roma il 13 aprile 2002 e sono quasi quindici anni che il suo nome riecheggia tra i corridoi della musica italiana. Un grande artista, uomo attento e sensibile, legato sentimentalmente alla cantante Giorgia, che proprio nel giorno del suo compleanno ha voluto ricordarlo. Ha voluto farlo con i fan, coloro che l’hanno amato per tutta la sua breve vita, artistica e privata. Un post accorato sulla pagina Facebook, rivolto a chi ha ancora voglia di ricordare il grande artista che è stato e il regalo grandissimo che ha fatto alla musica con la sua inimitabile voce:

Non mi è mai stato facile parlarne, mai lo sarà, come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza, ma nel giorno del suo compleanno trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l’artista che è stato e la sua voce eccezionale e per sempre unica.

Roma, 22 dicembre 2016

fonte FanPage