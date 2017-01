A Rizziconi i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato di energia elettrica un rumeno, del luogo, gia’ noto alle forze dell’ordine, poiche’ tramite allaccio abusivo diretto alla rete pubblica, aveva alterato completamente il consumo di energia elettrica al fine di alimentare la propria abitazione. L’arrestato, ultimate le formalita’ di rito, e’ stato portato nel suo domicilio, in attesa del rito direttissimo.

Rizziconi (Reggio Calabria), 6 gennaio 2017