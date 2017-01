Un giovanissino agente della Polizia di Stato in servizio alle Volanti ha sventato un furto in abitazione al termine di un movimentato episodio nella notte appena trascorsa.

Finito il turno di volante verso le ore 01.30 il poliziotto faceva rientro presso la propria abitazione in centro storico ancora in divisa e con la propria bicicletta quando, nella via Ravegnana in direzione via Doberdò, intravvedeva una figura vestita di scuro sul marciapiede acquattata dietro una autovettura.

Tornato indietro avvicinava il soggetto – uno straniero dell’est europa – che asseriva di trovarsi in quel luogo e a quella ora per una “corsetta” notturna.

La “corsetta” incominciava in quel momento quando dall’interno del giardino dell’abitazione adiacente uscivano altre due persone che fuggivano a piedi lungo la via Ravegnana unitamente allo straniero che fungeva da “palo”.

Percorsi un centinaio di metri i tre si introducevano in un cortile condominiale saltando le recinzioni mentre il poliziotto raggiungeva velocemente la via San Mama riuscendo a riagganciare i fuggitivi che a quel punto si dividevano per direzioni diverse dileguandosi tra i condomini.

Con i colleghi delle Volanti nel frattempo intervenute si tornava presso il giardino della abitazione da dove erano fuoriusciti i soggetti constatando che l’edificio, al momento non occupato dai proprietari, non presentava segni di effrazione.

Roma, 3 gennaio 2017