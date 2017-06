Giovanna ha perso la famiglia nel terremoto: conferita cittadinanza onoraria. Franco Gabrielli “Lei, un esempio per tutti noi”

Autorità militari e civili, sindaci e politici hanno accolto questa mattina il Capo della Polizia Franco Gabrielli, che ha presenziato, a Cisterna, al consiglio comunale straordinario convocato per conferire la cittadinanza onoraria di Cisterna a Giovanna Gagliardi, l’ispettore capo del commissariato locale che il 24 agosto scorso, nel terremoto di Amatrice, perse tutti i suoi familiari.

“Giovanna io l’ho eletta nel pantheon dei miei maestri – ha esordito Gabrielli – Quando mi sono insediato, poco più di un anno fa, ringraziai i miei maestri e aggiunsi che non necessariamente si trattava dei miei superiori.

Si impara da tutti: l’’esperienza insegna che i maestri, anche in una amministrazione gerarchicamente ordinata come la mia, sono a vari livelli. Si può essere eroi per caso – ha continuato il Capo della Polizia – ma non si è mai uomini e donne con la u e d maiusola per caso.