Milano: gira per la città armato di Kalashnikov, massacra di botte un uomo, e viene arrestato

* IMMAGINE DI REPERTORIO

Ha raccontato di essere andato per cercare due albanesi che avevano infastidito sua madre

Massacra di botte un ragazzo e quando arrivano le volanti della polizia cerca di fuggire, addosso aveva un Ak47, un Kalashnikov. Protagonista Gianluigi Fabio Manolo Recrosio, un italiano di 42 anni, pregiudicato anche per tentato omicidio negli anni ’90.

Gli agenti di quattro pattuglie della Questura di Milano sono intervenuti in via Giambellino perché avvertiti di un pestaggio in corso.

Quando sono arrivati, hanno visto un ragazzo a terra e un uomo che lo colpiva a calci e pugni. L’aggressore ha cercato di allontanarsi e i poliziotti hanno notato che con sé aveva un’arma da fuoco a canna lunga.