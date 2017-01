Con una sentenza che potrebbe essere destinata a diventare un importante precedente, il tribunale dei minori di Brescia ha tolto i due figli minorenni, di 14 e 16 anni, a una donna di 46 anni che aveva preso parte a un film hard girato nella sua casa e pubblicato in rete.

La sentenza – Chiamati ad esprimersi sulle responsabilità genitoriali della donna, i giudici dei minori hanno stabilito che “l’uso della casa coniugale per girare filmati pornografici rappresenta un pregiudizio gravissimo alla dignità morale dei ragazzi”, disponendo l’allontanamento dei minori dalla custodia della madre. Dopo aver appreso del provvedimento la donna si è difesa: “Ho sbagliato – ha dichiarato – ma l’ho fatto perché avevo bisogno di soldi. Troppe spese da sostenere e il mio ex marito non contribuiva. Ho preso il denaro e pagato bollette e cartelle di Equitalia, è tutto documentato”. Secondo quanto rivelato in sede processuale i figli minorenni non avrebbero assistito nemmeno a una ripresa del video hard, ma erano stati messi a conoscenza della carriera a luci rosse della madre: “Hanno capito perché sono arrivata a tanto”, ha proseguito la donna. Intanto il suo legale ha assicurato che verrà fatta istanza di revoca del provvedimento.