Francia, ventottenne violenta bambina di 11 anni ma per i giudici non è stupro: «Non si è opposta»

Non si è opposta e non ha urlato. È rimasta paralizzata mentre quel 28enne abusava di lei, una bimba di soli 11 anni. Per questa ragione un tribunale francese è arrivato alla conclusione che si trattava di un rapporto consensuale e di conseguenza ha condannato l’uomo a cinque anni di carcere: vista la “passività” della bambina, infatti, i giudici hanno stabilito che non si è trattava di stupro, ma di abuso sessuale su un minore, tutto ciò ha provocato l’indignazione generale.