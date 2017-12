Pattuglia della Stradale travolta nell’incidente, muore un poliziotto piacentino

E’ stato uno schianto gravissimo quello verificatosi nella tarda mattinata di oggi sull’A1 e di cui stanno arrivando le prime informazioni solo in queste ore,

Sulla A1 Milano Napoli infatti, sul il tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, a causa di un incidente tra un mezzo pesante ed una pattuglia della Polizia Stradale, ha perso la vita un uomo.

Un poliziotto. Un lavoratore.

La vittima, secondo quanto riporta Piacenza Today, è un agente di 45 anni, assistente capo, a lungo in servizio alla Questura di Piacenza

Si chiamava Giuseppe Beolchi e aveva 45 anni la vittima dell’incidente verificatosi in tarda mattinata. Per molti anni in servizio presso la Questura di Piacenza, aveva preso servizio alla Guardamiglio di Piacenza Nord, presso la sezione della polizia autostradale.

Secondo le notizie riportate da Il Piacenza, la pattuglia sarebbe rimasta coinvolta poco prima di mezzogiorno in un gravissimo incidente stradale, ed il poliziotto deceduto sarebbe il Capopattuglia, quello seduto a lato passeggero

Sempre secondo la ricostruzione, Beolchi nello schianto con un camion sarebbe morto sul colpo , mentre il collega, per il momento salvo, sarebbe stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Codogno.

Illeso l’autista a del mezzo pesante coinvolto

Ancora da chiarire la precisa dinamica dell’incidente.

Sul posto, i dirigenti della Polizia di Stato e il Pm di Turno.

Nel frattempo, si riversano numerosi sul web i colleghi dell’agente

Anche la redazione di sostenitori.info si stringe nel dolore attorno a famiglia e colleghi