L’aveva messa in vendita quella maledetta moto, Giuseppe Capobianco, giovane di 24 anni originario di Frigento, in provincia di Avellino, vittima di un incidente stradale nella zona di Ariano Irpino. Il 24enne stava percorrendo alla guida della sua moto la variante Manna-Tre Torri che collega Grottaminarda ad Ariano Irpino, quando all’altezza del territorio di Flumeri, la sua Kawasaki, per cause ancora da stabilirsi, si è scontrata con un’autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto. Giuseppe Capobianco è stato sbalzato dalla sella della sua moto, quindi è finito rovinosamente sull’asfalto.

Il ragazzo indossava il casco, inoltre i mezzi del Suem 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma per Giuseppe Capobianco non c’è stato nulla da fare.

A bordo dell’auto viaggiavano due giovani, Giuseppe Lo Visco del luogo e Paolo Corlito di Castelbaronia, che sono rimasti feriti e portati in ospedale ad Ariano Irpino. L’impatto è stato così violento che ha perso la vita sul colpo. Quanto accaduto successivamente, ha aggiunto al dolore per la perdita del giovane la rabbia dei suoi familiari: Giuseppe Capobianco, secondo quanto denunciato, sarebbe rimasto per terra privo di vita per quattro lunghe ore, a causa sembra di un rimpallo di responsabilità burocratiche.