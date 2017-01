Gli animali domestici sono un vero toccasana per la salute mentale degli esseri umani: a dirlo è un nuovo studio, pubblicato sulla rivista BMC Psychiatry, secondo il quale cani e gatti donerebbero ai loro padroni non soltanto il loro amore, ma anche una sorta di stabilità emotiva in grado di lenire i disturbi e i traumi psicologici.

Basta, quindi, considerarli semplicemente come animali da compagnia: il loro ruolo sarebbe ben più importante. “Sono una fonte di supporto importantissima nella gestione di problemi mentali a lungo termine”, spiegano i ricercatori che hanno condotto lo studio. Infatti, nonostante i benefici della pet therapy siano ormai noti, la psichiatria non si è ancora concentrata sulle potenzialità della loro presenza nella vita quotidiana di una persona psicologicamente fragile. Ed è proprio su questo tema che la ricerca vuole far luce.

Helen Brooks, ricercatrice dell’università di Manchester e autrice dello studio, insieme al suo team, ha chiesto a 54 volontari, con seri problemi come disturbo bipolare o schizofrenia, di valutare quali aspetti della loro vita fossero più funzionali nell’aiutarli a gestire la loro condizione. È emerso che il 60% dei volontari poneva il proprio animale domestico al vertice della