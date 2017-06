Nella valigia aveva due serpenti cobra

Due serpenti “cobra”, accuratamente custoditi in due barattoli immersi in un liquido. Scoperta davvero sorprendente quella fatta dai finanzieri dell’aeroporto “Sandro Pertini” nel bagaglio di O.V., 30enne albanese residente nel capoluogo piemontese, in partenza per Londra.

I rettili, sequestrati, sono risultati essere di un genere contemplato dalla convenzione di Washington tra le specie protette. L’uomo non ha saputo giustificare il possesso dei serpenti né spiegare l’uso che volesse farne. Ora rischia una sanzione sino a 15.000 euro.

a incappare nei controlli delle Fiamme gialle era stato M.Z., 36enne commercialista torinese, di ritorno a Torino da Parigi dopo una vacanza a Cuba: per non pagare i dazi doganali ha atteso che i finanzieri terminassero le verifiche di rito sui passeggeri del suo volo, e solo allora ha ritirato il bagaglio

Lo stratagemma non ha funzionato, anzi ha attirato l’attenzione degli uomini della Tenenza della Guardia di finanza di Caselle che non ci hanno messo molto a scoprire, tra gli effetti personali del commercialista, 130 prestigiosi sigari di origine cubana del valore complessivo di oltre 3.500 euro.

M.Z., anche se i sigari erano per “uso personale” secondo la normativa in vigore, dovra’ ora rispondere di “contrabbando di tabacchi lavorati esteri” e pagare una sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro.

