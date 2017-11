La storia triste di Mario Simone, 53 anni pugliese, che si era appena congedato dall’Arma dei Carabinieri per iniziare una nuova vita lontano dall’Italia.

E’ di Sabato scorso la terribile notizia della sua aggressione, a colpi di pistola e machete.Per questo, Mario Simone era finito in coma farmacologico restandoci per sette lunghi giorni.Vi avevamo infatti già parlato dell’episodio, messo in atto da alcuni delinquenti locali che hanno attaccato la sua abitazione Igarapè, nello stato del Parà, in Brasile con armi con una violenza inaudita.