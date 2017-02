Il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-Un è stato assassinato in Malaysia. Lo ha rivelato oggi per prima la Yonhap, l’agenzia di stampa sudcoreana.

AVVELENATO KIM JONG NAM – Il 45enne Kim Jong-Nam è stato ucciso da due agenti donne, non identificate, che hanno utilizzato aghi avvelenati all’aeroporto di Kuala Lumpur: questo è quanto ha sostenuto l’emittente sudcoreana TV Chosun. L’emittente, che cita diverse fonti governative, ha aggiunto che le due donne hanno preso un taxi e sono fuggite subito dopo aver portato a termine la missione.

LA PRIMA VERSIONE UFFICIALE – In Malaysia, il capo della polizia responsabile dell’Aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, il vice commissario Abdul Aziz Ali, ha dichiarato che un uomo sulla quarantina si è sentito male ieri in aeroporto. Le autorità dello scalo lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale, ma l’uomo è deceduto durante il tragitto. “Non abbiamo altri dettagli su questo cittadino coreano, del quale ignoriamo l’identità”, ha detto Abdul.

EREDE CADUTO IN DISGRAZIA – Kim Jong-Nam era un tempo considerato un potenziale erede di Kim Jong-Il, ma cadde in disgrazia presso il padre dopo un maldestro tentativo – nel 2001 – di entrare in Giappone con un falso passaporto e visitare Disneyland. Da allora viveva in pratica in esilio virtuale, soprattutto nel territorio cinese di Macao. Kim Jong-Un è diventato il leader nordcoreano nel dicembre 2011, alla morte del padre. Kim Jong-Nam, conosciuto come un sostenitore delle riforme in Corea del Nord, dichiarò una volta a un quotidiano giapponese di essere contrario al trasferimento dinastico del potere nel Paese.