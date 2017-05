Non si placa il clima da Terza Guerra Mondiale che la situazione di politica internazionale sta alimentando ormai da diversi mesi. La Corea del Nord, nonostante i numerosi moniti, nelle ultime settimane ha spesso mostrato i muscoli, tentando test missilistici non sempre andati a buon fine, ma che hanno causato la preoccupazione degli osservatori internazionali e soprattutto degli Stati Uniti.

Che ora sembrano voler passare dalle parole ai fatti nelle loro rappresaglie contro il regime di Pyongyang: il Pentagono ha annunciato infatti che nei prossimi giorni, in una delle basi Usa nell’Oceano Pacifico, si svolgerà un test per l’abbattimento di eventuali missili lanciati in un futuro prossimo dalla Corea del Nord. Il test si svolgerà precisamente nell’atollo di Kwajalein nella giornata di martedì prossimo e simulerà con estrema precisione l’abbattimento di un missile nordcoreano: una vera e propria simulazione di Terza Guerra Mondiale che tiene col fiato sospeso il resto del mondo.

TERZA GUERRA MONDIALE: COREA DEL NORD, L’ACCORDO USA-GIAPPONE AL G7 (ULTIME NOTIZIE) – Il G7 ha confermato come i grandi della Terra hanno ben in mente il problema e i rischi di una “terza guerra mondiali”, ma è sulle soluzioni che scarseggiano… Con il G7 a Taormina si è rafforzato ieri l’accordo e l’alleanza tra Usa e Giappone per quanto riguarda l’offensiva alle folli provocazioni della Corea del Nord, con un rafforzamento anche delle sanzioni contro Pyongyang; finora la strategia non pare essere servita a molto, anzi, sono stati lanciati altri due missili balistici proprio verso Tokyo (e anche Seul, l’altra parte dell’offensiva nordcoreana).