L’emorragia di agenti della polizia postale dal Centro Italia e si espande senza discriminazioni al Nord e al Sud dove, a Vibo Valentia, non è rimasto che chiudere l’ufficio. A Ravenna da dieci che erano sono rimasti in tre, due dal prossimo mese. Come pure a Vercelli, a Sondrio, a Matera, a Ragusa.

Del resto dei novecentoventi poliziotti impegnati a prevenire e combattere i reati sul web nel 2010, ad oggi ne sono rimasti seicentotre. Trecentodiciassette in meno, nonostante l’aumento esponenziale del cyberbullismo che continua a mietere vittime ora giovanissimi e non solo.

" L'allora Presidente del Consiglio Renzi proclamò lo stanziamento di 150 milioni di euro da destinare al cyberse-curity commenta Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sap- con lo scopo di potenziare la lotta al terrorismo islamico, senza che siano state date indicazioni sul modo in cui dovevano essere spesi questi fondi e quale ente avrebbe gestito la spesa. E' in programma la chiusura di tutte le Sezioni Provinciali della Specialità……

Il TEMPO